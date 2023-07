Milan | pronto il super colpo in attacco | Adli sblocca l’affare

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il calciomercato delsi muove su diversi fronti con tanti profili attenzionati dai rossoneri pronti a un’estate ricca di nuovi arrivi. Il fronte più caldo è sicuramente quello offensivo con tre posizioni da coprire: la prima punta, il trequartista e l’esterno d’. Le ultime due sono legate dal nodo extracomunitari: dopo Loftus-Cheek ilha un solo slot disponibile. Kamada è in stand-by, ma potrebbe essere definitivamente accantonato per arrivare a un esterno che è sempre stato in cima alla lista dei desideri di Stefano Pioli. Samuel Chukwueze Non è un mistero che ilsia fortemente interessato a Samuel Chukwueze, esterno nigeriano del Villarreal dotato di un’incredibile velocità e una buona tecnica di base che permetterebbero ai rossoneri di schierare una coppia di ali (con Leao) senza eguali in ...