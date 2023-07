Milan | Luka Romero è atterrato a Malpensa | domani le visite mediche

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Manca poco per l’ufficialità diin rossonero. Il giovane attaccante argentino èquesto pomeriggio all’aeroporto diper iniziare la sua avventura alil classe ’04 sosterrà lee poi firmerà con la sua nuova società. Non è la prima esperienza in Italia per, che ha militato – con poca fortuna – nella Lazio fino alla scadenza del suo contratto avvenuta nel mese di giugno. Con ilfirmerà un quadriennale. SportFace.

Luka Romero di nuovo in Italia. Stavolta a Milano. L'argentino, reduce da un paio di stagioni con la L ...