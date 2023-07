Milan | Kamada a rischio

8.40 - C'è grande concorrenza per la punta del Salisburgo Noah Okafor : piace a Roma,e ... occhio ae Renato Sanches ( L'APPROFONDIMENTO ) 17.00 - Il Bologna ha riscattato Nikola Moro ......tengono in considerazione anche il nome di Daichi. Il ventiseienne si è svincolato dall' Eintracht Francoforte proprio come il suo amico N'Dicka , e se sembrava a un passo dal(......ore aveva rallentato la corsa perché nel frattempo il giapponese era stato raffredato dal... PUPILLO DI MOU - Lo Special One è convinto di poter impiegarecome mezz'ala o al fianco di ...

Milan, offerta al Villarreal per Chukwueze: Kamada si defila GianlucaDiMarzio.com

Per l'attacco il Milan vuole fare sul serio per Chukwueze. I rossoneri hanno già presentato un'offerta al Villarreal e ora si attende la risposta del club spagnolo. Con il calciatore nigeriano ci sare ...Come riportato da Gianluca di Marzio a Calciomercato L'Originale, il Milan continua a trattare Christian Pulisic del Chelsea. Tra i rossoneri e il club Blues, però, c'è ...