Milan | filtra ottimismo per l’arrivo di Pulisic La situazione

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 5 luglio 2023)sulla trattativa, ecco perché. Le ultimissime novità sul futuro del giocatore americano Ilporta avanti la sua rivoluzione tecnica e nella sua lista di mercato c’è, in pole per chiudere l’affare, Christian. Il giocatore ha già detto di sì al club rossonero, rifiutando le proposte del Lione e dicendosi disposto a ridursi l’ingaggio. Ora manca però l’accordo con il Chelsea. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno offerto 14 milioni, mentre da Londra ne chiederebbero 25 per rientrare rispetto all’acquisto originale. Un’ampia forbice, che però si restringerà grazie agli ottimi rapporti che ci sono tra i due club.