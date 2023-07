Milan | contatto con il Torino per Singo | la carta Messias e la scelta su Fresneda | Primapagina

(Di mercoledì 5 luglio 2023) 2023-07-05 11:00:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Le grandi manovre delnon si fermano al centrocampo, dove Musah resta obiettivo caldo e Reijnders sempre più vicino alla chiusura. Giorgio Furlani nella giornata di ieri ha avuto un primodiretto con ilper Wilfried. Il possente terzino destro granata piace tanto al club rossonero e può diventare una ghiotta opportunità perché andrà in scadenza di contratto tra 12 mesi. Ascolta “colper” su Spreaker. LA SITUAZIONE– Suragiona anche l’Inter per quello che sarebbe l’ennesimo derby di mercato di questa estate. Ilsi ...

Ascolta 'col Torino per Singo' su Spreaker . LA SITUAZIONE - Su Singo ragiona anche l'Inter per quello che sarebbe l'ennesimo derby di mercato di questa estate. Ilsi è attivato ...L'entourage del giocatore è tornato in Olanda per lavorare a strettocon il club e accontentare il desiderio di Reijnders. Ora ilpresenterà, nelle prossime ore, una nuova proposta con ...8.38 - Nei giorni scorsi c'è stato untra la Lazio e l'agente di Politano: i biancocelesti ... 14.30 - Ilha ufficializzato l'acquisto di Noah Raveyre dal Saint - Etienne per la Primavera ...

Milan, contatto con il Torino per Singo: la carta Messias e la scelta ... Calciomercato.com

Calciomercato Serie A / Il Milan pensa a Morata e Adama Traoré, la Juventus si interessa a Nandez del Cagliari ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...