Milan | che fine ha fatto Kamada? Pronto lo sgarbo dalla Serie A

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 5 luglio 2023) È stato il primo giocatore bloccato dal, c’erano ancora Maldini e Massara, forse proprio per questo non è un caso che non sia ancora arrivato. Daichiè in stand-by da circa un mese. Ha l’accordo con i rossoneri che, nei piani originali, gli avrebbero voluto offrire il posto da trequartista titolare lasciato libero da Brahim Diaz, ma la situazione, al 5 di luglio, non si è ancora sbloccata. Nodo extracomunitari Dopo aver chiuso per Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese proveniente dal Chelsea, ilha disponibile un solo slot per tesserare un calciatore extracomunitario. I rossoneri stanno valutando con attenzione un altro profilo non comunitario per il quale la trattativa potrebbe sbloccarsi con l’inserimento di Yacine Adli come contropartita. In quel caso pernon ci sarebbe più spazio e, ...