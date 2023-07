Milan | Brescianini va al Frosinone | i dettagli

I primi pesciolini ce li dà il Frosinone (e, ahimè, saranno anche gli unici): sono Marco, centrocampista classe 2000 di ritorno aldopo il prestito al Cosenza, e l'attaccante ...Per il centrocampista Marcodalsi è alle battute conclusive, idem per l'attaccante Marvin Çuni dal Bayern Monaco II. Entrambi gli affari si chiuderanno attraverso la formula ...Praticamente fatta infine per gli arrivi del centrocampistadele dell'attaccante Cuni del Bayern Monaco. Nelle prossime ore sono attesi gli annunci. Salva / StampaMarco Brescianini, centrocampista e prodotto del settore giovanile del Milan, si trasferirà a titolo definitivo al Frosinone. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport ...Blog Calciomercato.com: Diario di bordo 4 Luglio 2023 Oggi è il giorno dell’indipendenza, in America c’è chi s’affaccenda al barbecue, ...