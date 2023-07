Migranti | Meloni oggi a Varsavia per incontrare Morawiecki e portare avanti la mediazione 

Leggi su agi

(Di mercoledì 5 luglio 2023) AGI - La presidente del Consiglio, Giorgia, lo aveva annunciato al termine del vertice europeo della scorsa settimana: la mediazione con i premier di Polonia e Ungheria, Mateusze Viktor Orban, sarebbe andata. Sul dossier migrazioni ma non solo. Esarà la prima occasione per riprendere conla conversazione avuta venerdì mattina a Bruxelles.è attesa per un bilaterale al Palazzo sull'Acqua nel Parco Lazienki, nella capitale polacca, alle 10.30.incontra: i temi in discussione Ufficialmente all'ordine del giorno: cooperazione internazionale, sicurezza e difesa, Ucraina e sanzioni, protezione dei confini esterni dell'Ue, affari correnti dell'Unione. L'agenda dia ...