Migranti | Meloni | Italia e Polonia d' accordo | fermare irregolari

...ma non c'è divisione perché lavoriamo su come fermare la migrazione illegale non su come gestirla" quando iarrivano "in Europa". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgianelle ...... aggiungeche prosegue: "Ringrazio il popolo polacco per quello che fanno per l'Ucraina perchè lo fanno per tutti noi e andrebbe riconosciuto con maggiore forza e concretezza da parte dell'......ma non c'è divisione perché lavoriamo su come fermare la migrazione illegale non su come gestirla" quando iarrivano "in Europa". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgianelle ...La premier Giorgia Meloni a Varsavia. L’incontro con il premier polacco è l‘occasione per fare il punto sul dossier migranti dopo lo strappo degli alleati dell'Est al Consiglio Ue… Leggi ...Varsavia, 5 lug. (LaPresse) – “Capisco perfettamente come ho detto e ribadisco la posizione polacca in tema di Patto di migrazione e asilo. Capisco la ...