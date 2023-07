Migranti | Meloni | “Con la Polonia stessa visione | l’obiettivo non è gestire gli ingressi illegali | ma fermarli”

(Di mercoledì 5 luglio 2023)non è “l’immigrazione illegale in Europa, ma fermarla prima che ci arrivi”. Per questo la posizione di Italia eè “sostanzialmente la”. A dirlo è stata Giorgianel corso delle dichiarazioni congiunte dopo il vertice, al Palazzo sulle Acque, al Parc Lazienki di Varsavia, con il primo ministro dellaMateusz Morawiecki. Un incontro durante il quale i due leader hanno ribadito il profondo legame che lega i rispettivi Paesi e che, ha voluto chiarire Morawiecki, non si basa solo sui solidi rapporti passati, ma anche sulle “comuni visioni per il presente e il futuro sulla crescita del continente”. Con, ha spiegato il premier polacco, nei verti Ue “basta un’occhiata per capirci”. Un’intesa poi ribadita anche dal premier ...

Lo ha annunciato il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, al termine dell'incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia. fil 05 - 07 - 23 12:56:27 (0335) 5 NNNN...ma non c'è divisione perché lavoriamo su come fermare la migrazione illegale non su come gestirla" quando iarrivano "in Europa". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgianelle ...La Lombardia è anche la seconda produttrice diin Italia, dopo la Sicilia . I lavoratori ... una costante specie quando si tratta di lavoratori, perché più ricattabili . E in questi ...“Chi pensa che ci siano divisione con Morawiecki si illude. Ammiro la forza con cui difende gli interessi della Polonia. Abbiamo gli stessi obiettivi, fermare l’immigrazione illegale prima che arrivi ...Sull'immigrazione, ha spiegato Meloni, «credo che la nostra posizione sia sostanzialmente la stessa: noi vogliamo fermare la migrazione illegale». «Finché l'Europa pensa di risolvere il problema ...