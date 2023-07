Migranti | il sogno spezzato di 25 ragazzini egiziani

Ilspezzato di 25 ragazzini egiziani. A raccontarlo è un report dell' Ansa : " La storia di circa ...a trafficanti di essere umani assieme ad un imprecisato 'gran numero' di altri. I ...E sul tavolo non mancherà il dossiere la protezione delle frontiere esterne dell'Ue. ... Da Ventotene Schlein rilancia iUe e attacca la maggioranza Elly Schlein porta il Pd a ...... che per poche migliaia di euro spingono iad attraversare le frontiere o il mare verso l'ignoto, con tutti i rischi annessi, per inseguire unche poi, una volta in Europa, non si ...

Migranti, il no a Meloni degli amici sovranisti spezza il sogno Ppe-Destra. A rischio il patto sull’asilo la Repubblica

La storia di circa 25 ragazzini egiziani fra gli 11 e 16 anni che stavano cercando di raggiungere l'Italia passando per la ...Giulio Repetti Mogol si racconta alla soglia degli 87 anni. Dai successi incisi durante la sua lunga carriera agli ascolti legali con Grazia Letizia ...