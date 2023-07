Migranti | 249 arrivati a Lampedusa | l’hotspot è pieno I 6 barchini soccorsi erano tutti partiti dalla Tunisia

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Altri 249nella notte tra martedì e mercoledì sono sbarcati a. Dopo alcuni giorni di maltempo, che avevano frenato le partenze,dell’isola è nuovamente: attualmente ospita più di mille persone, dopo che una raffica di trasferimenti dispostiPrefettura ed eseguitipolizia lunedì sera aveva fatto scendere il numero delle presenze a 513 . Già martedì mattina peròarrivate 284 persone, tra cui 55motovedetta della Guardia Costiera: navigavano su un barchino di 8 metri, salpato da Sfax in. Sempre da Sfax sonoi sei natanti intercettati nell’ultima notte: uno dei ...

Nella tarda mattinata 183sono stati imbarcati sul traghetto Cossydra diretti a Porto Empedocle,sulla nave di linea Galaxy sempre per Porto Empedocle, nel pomeriggio in 150 a bordo di ...... gli approdi sulla più grande delle isole Pelagie dove sono giunti 1.142. I quattro ... Nella tarda mattinata di oggimigrati sono stati imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che sta ...Nella tarda mattinata di giovedìsono stati imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che sta facendo rotta verso Porto Empedocle. Per il primo pomeriggio, con una motovedetta delle Fiamme ...

Lampedusa, proseguono sbarchi migranti: arrivati in 249 Quotidiano di Sicilia

La polizia di Stato di Messina, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, ha arrestato un minorenne accusato di essere lo scafista di una imbarcazione carica di migranti. (ANSA) ...L'estate è appena cominciata e Lampedusa straborda già di migranti. È un viavai tra chi arriva e chi viene trasferito, ma l'hotspot stenta a svuotarsi. Ieri, dopo i 1.292 migranti giunti il giorno pri ...