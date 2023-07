Migranti | 196 persone salvate in poche ore dalla nave Geo Barents

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Centonovantasei naufraghi salvati, nel giro diore, in 4 soccorsi consecutivi, da parte dellaGeo, dell'associazione umanitaria Medici Senza Frontiere. I soccorsi sono stati operati ...

Centonovantasei naufraghi salvati, nel giro di poche ore, in 4 soccorsi consecutivi, da parte della nave Geo Barents, dell'associazione umanitaria Medici Senza Frontiere. I soccorsi sono stati operati ...La Humanity1 dopo i primi 36soccorsi il 30 giungo in area maltese, nella notte successiva ... il team della nave umanitaria ne ha condotti altri tre nella notte, per un totale dipersone ...Carrara - La Geo Barents si sta dirigendo verso Marina Carrara. Sbarcheranno nel porto apuano isoccorsi dalla nave di Medici Senza frontiere La sindaca di Carrara Serena Arrighi ha appena ricevuto la comunicazione dalla Prefettura di Massa - Carrara: l'arrivo della Geo Barents ...

Marina di Carrara, 5 lug. (askanews) - Centonovantasei naufraghi salvati, nel giro di poche ore, in 4 soccorsi consecutivi, da parte della nave ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...