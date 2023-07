Michelle Causo | palloncini in cielo per l’addio alla 17enne uccisa – Video

Proprio nel punto in cui l'assassino si è disfatto del corpo di, martedì i familiari, il fidanzato e gli amici hanno lanciato in cielo lanterne ed esploso fuochi d'artificio. In centinaia ...I funerali dia Roma Un cuore di rose rosse e bianche con la scritta 'Ti amo' è la corona di fiori che il fidanzato diha fatto lasciare davanti alla chiesa di Santa Maria della Presentazione , dove si sono tenuti i funerali della ragazza di 17 anni uccisa lo scorso mercoledì. Accanto ci sono le corone ..."Un compassionevole silenzio per". Chiedono questo, silenzio, i genitori di, la diciassettenne uccisa lo scorso 28 giugno a Primavalle , quartiere alla periferia di Roma, da un suo coetaneo originario dello Sri Lanka. Una richiesta che arriva poco prima dei ...The funeral was held on Wednesday of Michelle Causo, a 17-year-old girl whose body was dumped in a garbage bag in a shopping trolley next to a trash container after her murder last week in Rome's Prim ..."Quello che è successo parla di un mondo guasto, che brucia la giovinezza, che insegue illusioni, che non conosce più quanto preziosa sia una vita. Può avvenire che si banalizzi la vita così da trasci ...