Michelle Causo | l' arrivo del feretro ai funerali | bara bianca e tanta commozione

L'amica Lavinia: 'Debito di 20 euro Dicono che fossero 1.500' La bara bianca diè stata accolta da applausi e lacrime prima di entrare nella chiesa di S. Maria della Presentazione, a ...Palloncini bianchi e rosa, insieme alle lettere che compongono il soprannome Mimmi, sono stati liberati in cielo dopo il saluto della folla al feretro diMaria, appena terminati i funerali della 17enne uccisa mercoledì scorso a Primavalle. webinfo@adnkronos.comProprio nel punto in cui l'assassino si è disfatto del corpo di, martedì i familiari, il fidanzato e gli amici hanno lanciato in cielo lanterne ed esploso fuochi d'artificio. In centinaia ...The funeral was held on Wednesday of Michelle Causo, a 17-year-old girl whose body was dumped in a garbage bag in a shopping trolley next to a trash container after her murder last week in Rome's Prim ...“Il perdono è un valore liberante e non lo si può imporre e non si può chiedere alla famiglia di Michelle di perdonare. Nostro signore ce l'ha insegnato il ...