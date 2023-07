Michelle Causo | la notizia da brividi sul matrimonio | la decisione fa piangere l’Italia intera

Gli amici stretti intorno alla famiglia e al fidanzato della ragazza uccisa la scorsa ...Il feretro diè stato trasportato verso il cimitero di Santa Ninfa per la sepoltura dopo la cerimonia che si è celebrata a Roma, nella parrocchia di Santa Maria della Presentazione, per i funerali ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Omicidio Roma, fiaccolata in ricordo di. FOTO In centinaia hanno partecipato al corteo nel quartiere romano di Primavalle ...

Michelle Causo, le minacce in codice all'assassino e la nuova pista per l'omicidio: droga e ricatti Open

A lanciare l'allarme è l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma. De Lillo: "La cannabis può avere effetti devastanti se miscelata a droghe sintetiche come le spice drugs" ...Il feretro di Michelle Causo è stato trasportato verso il cimitero di Santa Ninfa per la sepoltura dopo la cerimonia che si è celebrata a Roma, nella parrocchia di Santa Maria della Presentazione, per ...