Michelle Causo | il padre su tutte le furie al funerale | cosa è successo

(Di mercoledì 5 luglio 2023)funerali. Oggi sono stati celebrati i funerali di, la diciassettenne uccisa a Primavalle. Immenso dolore per l’ultimo saluto alla povera. La giovane sarebbe stata uccisa sei giorni fa da un suo coetaneo. Ai suoi funerali era presente tutto il quartiere. Ilera letteralmente un furia. In questo articolo vi spieghiamo che cos’è. (Continua…) Leggi anche:, la scoperta da brividi a casa del killer Leggi anche:, l’esito dell’autopsia: com’è morta La morte diè morta circa sei giorni fa. La ...

Gli amici stretti intorno alla famiglia e al fidanzato della ragazza uccisa la scorsa ...Il feretro diè stato trasportato verso il cimitero di Santa Ninfa per la sepoltura dopo la cerimonia che si è celebrata a Roma, nella parrocchia di Santa Maria della Presentazione, per i funerali ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Omicidio Roma, fiaccolata in ricordo di. FOTO In centinaia hanno partecipato al corteo nel quartiere romano di Primavalle ...

Michelle Causo, le minacce in codice all'assassino e la nuova pista per l'omicidio: droga e ricatti Open

A lanciare l'allarme è l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma. De Lillo: "La cannabis può avere effetti devastanti se miscelata a droghe sintetiche come le spice drugs" ...Il feretro di Michelle Causo è stato trasportato verso il cimitero di Santa Ninfa per la sepoltura dopo la cerimonia che si è celebrata a Roma, nella parrocchia di Santa Maria della Presentazione, per ...