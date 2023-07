Michelle Causo | i funerali della 17enne | cosa è successo tra lacrime | palloncini bianchi e rosa e tanti applausi

, i funerali: la bara bianca accolta da applausi e lacrime. Il vescovo: 'Non farsi giustizia da soli', i legali della famiglia: 'Basta ricostruzioni fantasiose'. L'ira ...Sono in tantissimi in chiesa: gli amici, i compagni di scuola, il fidanzato, la famiglia e gran parte del quartiere di Primavalle al funerale di, la 17enne uccisa a coltellate lo scorso 28 giugno. Le esequie si svolgono nella chiesa di Santa Maria della Presentazione . Ci sono mazzi di rose e ogni tipo di fiore fra corone e ...17enne uccisa a coltellate nel quartiere romano di Primavalle da un suo coetaneo Applausi, lacrime, palloncini e tanta commozione all'arrivo della bara bianca di, la 17enne uccisa a coltellate mercoledì scorso nel quartiere romano di Primavalle da un suo coetaneo. Migliaia di persone davanti la Chiesa di Santa Maria della Presentazione a ...

Michelle Causo, le minacce in codice all'assassino e la nuova pista per l'omicidio: droga e ricatti Open

Oggi alle 11, a sette giorni esatti dall'omicidio che ha scosso Roma e il quartiere di Primavalle, si sono celebrati i funerali di Michelle Maria Causo, la 17enne picchiata e ferita ...Nella chiesa di Santa Maria della Presentazione, a Torrevecchia, si sono svolti i funerali di Michelle Causo, la ragazza di 17 anni uccisa mercoledì scorso, 28 giugno, da un coetaneo a Primavalle.