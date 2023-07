Michelle Caruso | ai funerali il vescovo | «È un mondo guasto che brucia i giovani»

(Di mercoledì 5 luglio 2023) AidiCauso, la 17enne uccisa a Roma una settimana fa, sono accorsi in migliaia:, amici, conoscenti. Un lungo applauso ha accolto fin da subito il feretro bianco con la salma della giovane vittima Gremita la chiesa di Santa Maria della Presentazione. Tanti gli striscioni e le corone di fiori Tra cui quelle del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. E poi mazzi di rose, girasoli e palloncini bianchi. Tra i presenti anche i ragazzi del "Grifone calcio", dove gioca il fratello della vittima. Nella sua omelia ilBaldo Reinasha parlato ai ragazzi: «Quello che è successo parla di un, chela giovinezza, che insegue illusioni, che non conosce più quanto preziosa sia una ...

ROMA. Al 17enne arrestato per l'omicidio divengono contestate anche le aggravanti dell'occultamento e vilipendio del cadavere. Il ragazzo, che si trova attualmente detenuto nel carcere di Casal del Marmo, è accusato di avere ...Lascia sgomenti, ma pone, al tempo stesso, interrogativi pensanti come macigni, la prima parziale confessione del killer di, la diciassette uccisa e abbandonata in un carrello della ...A parlare è un vicino di casa del 17enne accusato del femminicidio diMaria. È stata posta sotto sequestro l'abitazione del ragazzo. video Local TeamGli avvocati dei genitori parlano di "fantasiose ricostruzioni sul movente, tali persino da pregiudicare l'onore e il decoro della vittima" ...Primavalle ricorda la 17enne uccisa. Momenti di tensione. I compagni di classe: “Il tuo posto non sarà occupato” ...