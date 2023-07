Meteo | in Lombardia fine settimana con cielo sereno temperature in rialzo

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Milano, 5 lug. (Adnkronos) - Sulla, tra oggi e domani, flusso occidentale, a tratti umido e instabile in quota, con precipitazioni a carattere di rovescio e temporale sparsi. Secondo il bollettinodiffuso da Arpa, per venerdì è atteso il passaggio a condizioni gradualmente più stabili, associate ad una progressiva espansione di un promontorio sul Mediterraneo il cui consolidamento favorirà unprevalentementein pianura e massime di temperatura in sensibile, nele all'inizio della prossima.

Previsti dunque temporali, localmente di forte intensità , con grandinate e colpi di vento, non solo sulle Alpi, ma anche sulla Pianura Padana, soprattutto dellae del Triveneto (tra ...Ancora tuoni, fulmini, acqua e grandine. È questo che prevede la Protezione Civile di Regioneper la notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 luglio. È stata infatti diffusa una nuova allertaper i temporali di colore giallo, quindi per una criticità ordinaria 'Per la giornata di ...Fino a giovedì 6 luglio il Nord sarà ancora interessato da forti temporali, specie sue Triveneto. Poi grande attesa per l'arrivo dell'anticiclone africano che surriscalderà l'Italia a partire dal weekend. Da sabato al Sud punte di 42 gradi

Previsioni meteo giovedì 6 luglio, a Milano e in Lombardia piogge al mattino poi migliora Corriere Milano

Milano, 5 lug. (Adnkronos) – Sulla Lombardia, tra oggi e domani, flusso occidentale, a tratti umido e instabile in quota, con precipitazioni a carattere di rovescio e temporale sparsi. Secondo il boll ...Una fortissima grandinata ha colpito la Lombardia: caduti chicchi di grandine grandi come noci a Milano e Lecco. La situazione e i video ...