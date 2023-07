Meteo | El Niño torna e porta il caldo da incubo

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Durerà fino a giovedì 6 luglio l’instabilitàche le perturbazioni provenienti dal Nord Europa stanno provocando in queste ore sull’Italia. Da venerdì 7 luglio, infatti, il tempo si stabilizzerà su tutte le regioni e ci sarà sole ovunque. Le temperature “cominceranno ad assumere connotati africani.” Queste le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito il.it. “Fino a giovedì 6 luglio – spiega Sanò – il nostro Paese, specie il Centro-Nord, dovrà vedersela con un insistente flusso instabile proveniente dall’area tra il Regno Unito e la Scandinavia. Lì è in azione una vasta area depressionaria che continua a inviare perturbazioni che puntano dritte agli Stati centrali.”dopo 7 anni El Nino: significa che in certe zone della Terra ci sarà forte siccità, in altre forti piogge. Foto Twitter @Reuters, ...

Quali sono le differenze nelle condizioniin un anno con ile in un anno senza Paolo Sottocorona analizza come questo fenomeno condiziona il clima a livello globale. Continua a leggere su Tg. La7.it - Quali sono le differenze ..., torna El Nino (dopo 7 anni) e porta caldo estremo: temperature record per un anno Ondata di fango e grandine travolge due donne in casa: ricoverate in ospedale, morto il loro canePrepariamoci a un clima matto e a virate improvvise. Con fenomenestremi: il caldo sarà tropicale, la pioggia sarà di quelle devastanti, la siccità spaccherà i campi. Tutta colpa del Nino, che torna dopo sette anni. Il fenomeno atmosferico di riscaldamento