Meteo | come sarà la prima parte di luglio | l’anticiclone africano cambierà la nostra estate

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Se il mese di maggio è stato decisamente piovoso, giugno ci ha fatto intravedere un po’ di. Ecco cosa dobbiamo aspettarci perSiamo finalmente entrati a piè pari nella stagione più bella, quella dell’. Per molte persone, questo significa solo una cosa: finalmente si stanno avvicinando le tanto agognate ferie. In realtà, però, il mese di maggio ci ha fatto preoccupare e non poco in merito alle sorti di questa2023, rivelandosi uno dei mesi più piovosi degli ultimi anni e causando disastri non di poco conto,quello che ha messo in ginocchio l’Emilia Romagna intera. Ecco cosa dobbiamo aspettarci perdi: cosa dobbiamo aspettarci (grantennistoscana.it)Le piogge del mese di maggio, per molte delle regioni ...