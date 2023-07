Mes | il governo prende tempo | se ne riparla tra 4 mesi

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Per ratificare il Mes se nea novembre. Oggi, 5 luglio 2023, la Camera ha approvato la questione sospensiva sull'esame del Ddl di ratifica del Mes presentata dalla maggioranza. I voti favorevoli sono stati 195, i contrari 117. Hanno votato contro la sospensiva tutte le forze di...

...questione sospensiva della maggioranza che sospende per quattro mesi l'esame della ratifica del... Le posizioni della maggioranza e dell'opposizione Ile il centrodestra ritengono che il ...'Nessuna polemica con l'Ue, anzi la collaborazione è totale. Il nostrofa bene a far sentire la propria voce. L'Italia deve insistere su temi quali immigrazione - ... 'Il, per Forza Italia, ...... su cui ilè responsabilmente e coraggiosamente intervenuto ". Parlando del quadro ...anche la revisione del Patto di crescita e di stabilità evocato anche con riguardo al dibattito sulnon ...

L'Aula della Camera approva la questione sospensiva della maggioranza che sospende per quattro mesi l'esame della pdl di ratifica del Mes. I voti a favore sono stati 195, 117 i contrari. Approvazione ...Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha condiviso un intervento che spazia sui temi nel settore bancario all’assemblea dell’Abi. Il ministro sostiene la conversione dei mutui ...