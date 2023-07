Sediamoci, sistemiamo le divergenze e vediamo cosa va bene per gli europei, per ile per il Brasile". Secondo il quotidiano spagnolo El País, l'Unione europea ha aggiunto nuovi requisiti ...... con cui discuterà, tra i vari temi, proprio dell'accordo tra Ue e. Infine, al centro ...Anche la battaglia sulle disuguaglianze e una certa diffidenza verso un sistema economico ""...Sediamoci, sistemiamo le divergenze e vediamo cosa va bene per gli europei, per ile per il Brasile". Secondo il quotidiano spagnolo El País, l'Unione europea ha aggiunto nuovi requisiti ...

Mercosur e Ue, l’insostenibile peso delle negoziazioni Formiche.net

Fumata nera dal vertice di ieri. Brasile e Argentina guidano il rifiuto alla proposta di Bruxelles, puntando il dito contro le condizioni ambientali. Il ruolo dell’alternativa cinese ...