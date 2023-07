Mercato Napoli | obiettivo Kilman | il Tottenham si inserisce

Leggi su contropiedeazzurro

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ormai può essere considerata fatta la cessione di Kim Min Jae al Bayern Monaco, squadra di massima serie tedesca che pagherà la clausola rescissoria di circa 65 milioni con il coreano che quindi lasceràdopo solo un anno dal suo arrivo in maglia azzurra. In una sola stagione Kim è riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi napoletani, riuscendo a conquistare il titolo più importante d’Italia. Per sopperire alla cessione improvvisa di Kim, ilsarebbe già alla ricerca di un difensore centrale che possa sostituire al meglio la presenza del coreano: il primo nome sulla lista al momento sembrerebbe essere Max, classe 97? del Wolverhampton, club di massima serie inglese, sul quale ci sarebbe l’interesse di diverse squadre anglosassoni.al, classe ed eleganza per la ...