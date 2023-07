(Di mercoledì 5 luglio 2023) Bruxelles, 4 lug. - (Adnkronos) -oggi per Giorgia, presidente del Consiglio e leader del partito dell'Ecr, i Conservatori e Riformisti Europei. La premier alle 10 è attesa al Palazzo sull'Acqua, al Parc Lazienki, un parco urbano a un tiro di schioppo dalla riva sinistra della Vistola, per un incontro bilaterale con il primo ministro Mateusz Morawiecki. L'incontro con il premier polacco segue quello del 20 febbraio, sempre a, e, secondo fonti di Palazzo Chigi, offrirà l'occasione per "consolidare il dialogo politico" e per ricercare il coordinamento e le potenziali sinergie sui principali temi dell'agenda Ue e internazionale, anche alla luce degli esiti del Consiglio Europeo del 29-30 giugno e in vista del prossimo vertice Nato di Vilnius, in Lituania. Il bilaterale rafforzerà ...

Meloni in missione a Varsavia: sul tavolo migranti ed elezioni Ue Adnkronos

