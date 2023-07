(Di mercoledì 5 luglio 2023) Anche se mancano circa trecento giorni al voto si sta rendendo chiaro che le prossime elezioni europee non rappresenteranno quella svolta epocale che Giorgiasogna da tempo. Dati alla mano (certo, sondaggi, ma credibili) si ricostituirà la “maggioranza Ursula” con socialisti, liberali e popolari e la stessa Ursula von der Leyen verrà confermata alla guida della Commissione europea. Come ha scritto Claudio Tito su Repubblica, l’ultimo sondaggio effettuato da Europe Elects ci dice che la somma di Popolari e Conservatori (la formula di) raggiungerebbe duecentoquarantotto seggi «ben lontani dai 307 necessari per eleggere il/la Presidente della Commissione». Mentre Stefano Ceccanti, sul Riformista, ha spiegato che il meccanismo che rende forte la destra italiana, “costretta” a stare insieme dal maggioritario, non è replicabile in ...

... a differenza loro, persino nella Babilonia di 4000 anni fa avevanofosse giusto prevedere ... Giorgia, che pure guadagna 30 volte tanto, nel discorso alle Camere per la fiducia si era ...... che precedono quelle ottobrine in Polonia, segneranno forse il ritorno dia dare input ed ... E l'alternativa sarebbe la definitiva "resa" di una leader di destra che hasuo malgrado che ...Nel caso in cui non l'aveste ancora, l'occasione è ottima per ribadirlo: Christopherè perfettamente a suo agio con la propria nudità. Così come a mostrarla. La star di Law & Order: Organized Crime è tornata a spogliarsi, ...

Meloni ha capito, forse, che in Europa non sarà mai protagonista (e il Pd può approfittarne) Linkiesta.it

Nel settembre scorso Meloni vinceva le elezioni. Il suo consenso continua a crescere e Schlein deve ancora sistemare il Pd ...Domani la ministra cercherà di respingere le accuse sulla gestione delle sue aziende. Meloni la copre, ma è nervosa. La Lega prepara i popcorn ma, a parte lo ...