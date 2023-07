(Di mercoledì 5 luglio 2023) La famiglia dei conservatori non si divide, anzi deve essere "rafforzata" dialogando con i partiti "compatibili" ma senza snaturarsi. Giorgiaè arrivata a Varsavia per una missione - lampo ...

"E' fondamentale che il PiS e Morawiecki continuino a governare questa nazione, è fondamentale per la nostra famiglia politica ma anche per l'Europa", ha scandito, garantendo che "quelli che ...... ha voluto ringraziare pubblicamente il padre, ribadire il no alla politica, parlare del suo rapporto con il premier Giorgiae della famiglia, piùche mai. Poi si è parlato dei nuovi ......letto delle ricostruzioni che mi hanno fatto male - prosegue - la famiglia non solo appare... Il rapporto con Giorgia'Il mio è un buon rapporto con Giorgia, la conosco da molti ...

Meloni compatta Ecr in vista europee, sostegno a Morawiecki e Vox Agenzia askanews

Con Morawiecki (e Viktor Orban) Meloni aveva avuto un confronto venerdì a margine del Consiglio Ue, cercando una 'mediazione' - fallita - per evitare lo stop ...L'ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, fa chiarezza sul suo futuro in politica dopo la scomparsa del padre e parla anche di Giorgia Meloni ...