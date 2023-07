Melito | professore ucciso nel cortile della scuola | bidello condannato a 14 anni

Svolta nell'omicidio di Marcello Toscano, ildi sostegno di 64 anni trovato morto in un'aiuola esterna alla scuola media 'Marino ...in un'aiuola della scuola media 'Marino Guarano' di, ...... adi Napoli. Prima della pensione, l'uomo avrebbe lavorato come insegnante di sostegno sebbene alcune fonti locali specifichino invece che fosse undi scienze motorie . Di certo, ...La 32enne didi Porto Salvo, comune situato in provincia di Reggio Calabria, è stata ... Parliamo infatti di Andrea Crisanti , virologo eordinario di microbiologia all'Università di ...Il gup di Napoli ha condannato a 14 anni e 8 mesi di reclusione Giuseppe Porcelli, collaboratore scolastico, per l'omicidio di Marcello Toscano, insegnante trovato morto nel cortile dell'istituto ...Ieri il gup presso il Tribunale di Napoli Nord ha condannato, con rito abbreviato, Giuseppe Porcelli alla pena di anni 14 e mesi 8 di reclusione per il ...