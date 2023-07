Mediaset | dentro Berlinguer e Myrta Merlino

Leggi su zon

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Biancaarrivano a. Il vicepresidente Pier Silvio Berlusconi ha presentato i definitivi palinsesti diper la nuova stagione televisiva. Dopo le numerose indiscrezioni circolate in questi giorni, viene confermato l’ingresso in rete di Bianca Berlinguer e Myrta. Per la Berlinguer ci sarebbero due programmi su Rete 4 e a spiegarlo è proprio Pier Silvio: ”Ormai da anni abbiamo trasformato Rete4 facendo un miracolo. Prima c’erano solo telenovela, adesso è diventata una rete dedicata alle news. Ora è scattata la ‘fase 2’, allargare le prospettive con un pubblico sempre più trasversale e avere professionisti di peso, il nostro ideale per fare un passo in avanti era Bianca Berlinguer, che io ho guardato spesso su Raitre. Con la Berlinguer ho stabilito ...