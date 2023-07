Mediaset | che cosa faranno le new entry Bianca Berlinguer | Myrta Merlino e Luciana Littizzetto

Il ricordo di Silvio Berlusconi irrompe nella presentazione dei palinsesti. 'La mancanzasento è enorme. E man manopassano i giorni la mancanza cresce. È la mancanza dell'uomo, del papà. Mio padre è stato un grande padre. La mancanza è totale', ha ...Per riuscire a rimanere in partita bisogna crescere e per crescere bisogna investire fuori dai confini, per questo ci siamo mossi e abbiamo concluso la fusione conSpagna,oggi ...Minacciate anche due troupe disono accorse in difesa dei colleghi della Rai. "Stavano solo lavorando". Storie Italiana, troupe aggredita: lo sfogo di Stefano Coletta

Palinsesti Mediaset, stop per Belen Rodriguez e Ilary Blasi in ‘stand-by’ Il Fatto Quotidiano

A Cologno Monzese è tempo di cambiamenti. Mediaset ha presentato i palinsesti 2023-2024, ovvero i programmi e le serie che andranno in onda nella prossima stagione televisiva… Leggi ...In occasione della presentazione dei palinsesti televisivi, Mediaset ha annunciato la messa in onda di Temptation Island Winter prevista tra fine 2023 e inizio 2024 ...