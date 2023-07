Mediaset | arrivano Bianca Berlinguer e Myrta Merlino e spunta Luciana Littizzetto

Ilary Blasi resta a: 'Siamo soddisfatti del prodotto, non c'è una domanda su cosa farà ...anche altre serate musicali con Il Volo, Elisa, Max Pezzali e Orietta Berti . Maria De ...... dagli anni del "gran tradimento" a, dal rifugio felice alla televisione spagnola. Tante ...l'ombelico scoperto, il Tuca Tuca, i costumi sempre più sgambati e arditi, le canzoni sul ...Non mancheranno sorprese anche per i fan dei talent delle reti: da AmiciAngelina Mango , che si esibirà sul palco dell'evento, ma ci saranno altri ex compagni di Amici : nel cast ...Bianca Berlinguer e Myrta Merlino arrivano a Mediaset. La notizia era nell'aria, ma stavolta c'è la conferma ufficiale del vicepresidente Pier Silvio Berlusconi che, alla presentazione dei Palinsesti ...La rivoluzione Mediaset per i Palinsesti 2023-2024 ha dato via ad un walzer tra i conduttori: chi va via e chi arriva su Canale 5, Italia 1 e Rete4 ...