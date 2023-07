Mattarella | ‘Vertice Ue-Celac sia svolta per dialogo più intenso e costante tra Continenti’**

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Santiago del Cile, 5 lug. (Adnkronos) – “Il 2023 ci presenta un’opportunità che dobbiamo cogliere per riprendere il filo di unche vogliamo più” tra Unione europea ed America latina. “Tra poco più di una settimana, il 17 e 18 luglio, si terrà infatti il Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione europea e della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (). L’Italia si sente impegnata a fare di quest’occasione d’incontro un punto didel partenariato strategico fra i nostri continenti, per le sfide del presente e del futuro, in coerenza con la propria sensibilità verso l’America latina che ha portato alla istituzione, nel 1966, dell’Istituto Italo-latinoamericano (Iila)”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella lectio ...