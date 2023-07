(Di mercoledì 5 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il valore dellanella storia di un Paese è elemento fondamentale della sua identità. Come in Europa così in America Latina va pronunciato con forza il no ad ogni negazionismo, brodo di coltura di. Il ‘mai più’ che segue la presa di coscienza di una nazione matura va accompagnato sempre dal coraggio della verità”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, durante la lectio magistralis all’Università di Santiago del Cile, in occasione della sua visita nel Paese latinoamericano, in cui ha ricordato “il sacrificio del presidente Salvador Allende”.Il capo dello Stato ha qundi sottolineato come “guardo con fiducia al processo di aggiornamento dell’accordo di associazione tra Cile e Unione Europea, che auspichiamo sia firmato entro l’anno. Mi auguro che ...

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, durante la lectio magistralis all'Università di Santiago del Cile, in occasione della sua visita nel Paese latinoamericano, in cui ha ...Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, durante la lectio magistralis all'Università di Santiago del Cile, in occasione della sua visita nel Paese latinoamericano, in cui ha ...Cosi' il Presidente della Repubblica, Sergio, nelle dichiarazioni alla stampa rese ieri ... come quelle che il Cile ha annunciato e che l'Italia sta cercando anch'essa di. Il Cile, ...

Mattarella "Coltivare la memoria per combattere nostalgie autoritarie ... Italpress

ROMA (ITALPRESS) – “Il valore della memoria nella storia di un Paese è elemento fondamentale della sua identità. Come in Europa così in ...Il viaggio del Capo dello Stato è in continuità con un asse di incontri avuti a Roma, come quello con il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula, con il presidente della Repubblica di Cuba Miguel Díaz- ...