Mattarella a Boric | ' Valori condivisi e solidarietà | da 50 anni vicini al popolo cileno'

Sergioè in Cile e dopo l'incontro con il presidenteha rilasciato una dichiarazione congiunta con il suo collega. "Abbiamo parlato, nella comune visione del multilaterlalismo, della difesa ...I documenti, discussi nel corso dell'incontro al Palazzo della Moneda, a Santiago del Cile, fra, sono stati firmati dal sottosegretario agli Esteri Edmondo Cirielli e da componenti ...Lo accoglie Gabriel, 36 anni, il più giovane presidente della storia del Cile, che all'epoca del golpe non era nemmeno nato. A mezzo secolo dal golpe,visita pure il museo dei ...

Mattarella in Cile incontra il presidente Boric: "Comune visione su aspirazione alla pace" Sky Tg24

"America latina e Unione europea insieme potranno essere decisivi per il futuro del mondo per un equilibrio mondiale" basato "sulla pace e sulla collaborazione". Lo ha detto il presidente della Repubb ...