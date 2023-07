Matri | «Addii di Maldini | Ibrahimovic e Tonali? Il Milan ha perso la colonna vertebrale»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Alessandro, ex giocatore, ha parlato degli addi daldi. Ecco le sue dichiarazioni Alessandro, ex giocatore, ha parlato degli addi daldi. Ecco le sue dichiarazioni a margine della presentazione del nuovo calendario di Serie A. PAROLE – «Aumenta il carico di Pioli. Ilhala. Hache sono l’anima di questa squadra e quest’anno sarà importante e sono curioso di vedere come reagirà la squadra»