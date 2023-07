Mathias Olivera si allena a Qualiano

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il campione del Napoli e ha iniziato a frequentare l’hinterland e i tecnici locali Il campione del Napoli , questo è un vero vanto per la città e per il suo hinterland. A consigliare il calciatore 24enne uruguaiano un suo caro amico qualianese Loris Pennacchio che ha indicato come centro dimento la struttura “Sport Village” di Annino Picascia. Il giovane campione aveva bisogno di un coach. I due vagliando le opportunità del territorio hanno preferito affidare il calciatore alla grande professionalità del coach Mimmo Licciardiello. “Mi sento profondamente onorato del compito affidatomi. È una grande responsabilità”. Così ha esordito ai nostri microfoni coach Licciardiello. “Per me è come un sogno che si realizza aiutare nella preparazione un giovane campione come M;athias”. Così ha concluso Licciardiello con voce rotta ...

Notizie Calcio Napoli - Grande gioia in queste ore per: il difensore uruguaiano, nell'anno dello scudetto vinto col Napoli , è diventato anche papà. E' nata la piccola Bella e arriva il primo scatto di famiglia direttamente dalla sala ...Un anno fa, per andare sul sicuro, il Napoli andò dal Getafe, lo sedusse con un'offerta irrinunciabile e portò via(26 a ottobre), uruguayano cresciuto nella Liga, dove Adl ha fatto ...Due nuovi arrivi mettono insieme 30 presenze: si tratta di Mathías(1.636 minuti e 2 gol), che aggiunge anche 8 presenze in Champions League (512 minuti) e 1 da 20 minuti in Coppa Italia per ..."E' un grande professionista - scrive il suo preparatore atletico - C'è uno scudetto da difendere, c'è una fede da salvaguardare" ...Mathias Olivera, in attesa dell'avvio della preparazione, si allena da giorni a Qualiano, nell'impianto comunale. L'esterno del Napoli è accompagnato dal noto preparatore, ...