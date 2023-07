Matano lascerà La Vita in Diretta? Le parole del conduttore fanno pensare

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Mai come in questi mesi si sono visti impensabili addii e arrivi a Mediaset e in Rai e sulla scia di questi movimenti c’è chi ha notato delle frasi particolari di Alberto. Durante l’ultima puntata de LaInilha ringraziato tutto il team del programma e ha detto che non sa cosa farà dopo la prossima edizione della trasmissione pomeridiana di Rai Uno. Su Twitter infatti c’è chi ha ipotizzato cheabbia il contratto solo per un altro anno al timone de LaIn. “Non so che cosa farò dopo la prossimain, non so cosa avverrà”. Cosa avrà voluto dire Albertocon questenei saluti finali di ...

... da settembre la bionda giornalistaRai 1 per tornare su Rai 3. "Un augurio che è anche un'... ovvero La vita in diretta condotta da Alberto. Un format leggero, spensierato e allegro , ...... seguita dalla 'Vita in diretta' di Alberto. Per in preserale per tutto l' autunno resterà alla conduzione dell''Eredità' Flavio Insinna che a gennaioil testimone al ...... ma anche a L'Eredità , dove Flavio Insinnail timone a Pino Insegno . Tutti questi ... Possibili conferme in vista, invece, per Viva Rai 2 di Fiorello e per La Vita in Diretta di Alberto