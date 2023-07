Marvel | l’impressionate action figure di Starlord dai Guardiani della Galassia è scontata su Amazon

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 5 luglio 2023) L'di, direttamente daVol. 2, è in offerta su; correte ad acquistarla anche voi! L'di, direttamente dal secondo film dei, è attualmente in offerta su. Sul sito trovate questa riproduzione dettagliata a 42.49€, con uno sconto del 25% sul prezzo base. Se interessati, potete acquistarla dal box seguente. Targata, e realizzata in PVC seguendo con attenzione i dettagli delloapparso in...