Marsiglia | terza vittima dall’inizio delle proteste in Francia | 27enne colpito da flash-ball Aperta un’indagine

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Sarebbe laesplose inper la morte di Nahel, il 17enne ucciso da un colpo d’arma da fuoco esploso da un agente di polizia. Prima un 20enne a Rouen, caduto dal tetto di un supermercato, poi un vigile del fuoco di 24 anni. Ora la procura diha apertoper la morte di un, lo scorso weekend. La, come confermano gli investigatori, sarebbe stata colpita al torace da un, un proiettile di gomma in dotazione alle forze di polizia. «L’impatto del proiettile ha provocato un arresto cardiaco e quindi la morte in un intervallo breve», ha aggiunto la procura, spiegando di aver aperto «un’inchiesta per ...

...egenerazione di immigrati da Paesi ex colonie. La morte di Nahel ha fatto sprofondare il Paese nel caos. Da giorni le proteste vanno avanti non solo a Parigi, ma anche Lione, Tolosa,,...Nelle banlieue della Francia la situazione è incandescente 365 giorni l'anno: dall'area dialla regione di Parigi, in tutto il Paese sono un migliaio le 'cités', agglomerati urbani ...la,...... con unità d'élite specializzate, veicoli blindati ed elicotteri su Parigi, Lione e. ... dai 15 ai 17 anni: giovani nati in Francia da genitori di origine africana di seconda e di...

Marsiglia, terza vittima dall'inizio delle proteste in Francia: 27enne ... Open

Il 27 giugno un agente di polizia ha sparato e ucciso un ragazzo di 17 anni durante un controllo stradale. La morte del giovane ha scatenato una sorta di guerriglia urbana in tutta la Francia ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ In Francia le proteste non si fermano. È stata un'altra notte di scontri con la polizia, di disordini ...