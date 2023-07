Marsiglia | 27enne colpito da un proiettile della polizia morto durante i disordini

Ora la procura diha aperto un'indagine per la morte di un, lo scorso weekend. La vittima, come confermano gli investigatori, sarebbe stata colpita al torace da un flash -...Unè morto nella notte fra sabato e domenica scorsa aper il probabile "shock violento a livello del torace" causato da un proiettile di "tipo flash - ball", usato dalla polizia. Lo ha ......ed europei hanno puntato gli occhi sull' interessamento della Juventus per l'olandese... come per esempio Bayern Monaco (opzione preferita dall'entourage) e il. L'ala del Borussia ...

Francia, a Marsiglia 27enne muore colpito da proiettile 'flash-ball' in ... la Repubblica

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L’episodio durante il fine settimana. La procura ha aperto un’inchiesta ipotizzando che il decesso sia avvenuto durante un’operazione anti sommossa ...