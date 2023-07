Maria Sofia Federico | «Ecco con quanti uomini ho avuto dei rapporti intimi»

Leggi su blog.libero

(Di mercoledì 5 luglio 2023) In queste settimane si è sentito spesso parlare di. Ciò che sta facendo sempre più discutere è la sua decisione di entrare nel mondo del cinema a luci rosse e di iniziare a frequentare l’accademia di Rocco Siffredi. Nelle ultime ore, l’ex allieva de Il Collegio ha raccontato della sua esperienza dopo aver ottenuto il diploma. «Questa esperienza è stata bellissima – ha sottolineato-. Proprio perché io ho un carattere molto malinconico, perché ho tante mancaze. Tendo a isolarmi e a rimanere in me stessa. Mentre qui ho trovato ragazze che sono state come sorelle. Abbiamo riso, scherzato e ci siamo conosciute in milioni di ambiti. Quello più platonico e anche quello sessuale. Ho visto ragazze che si sono liberate e espresse». Ma procediamo con ...