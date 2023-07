Margherita di Savoia | bimbo di sei anni morto in mare Stamattina

Un bambino di 6 anni è morto questa mattina nel mare didi, in provincia di Barletta - Andria - Trani. Secondo le prime informazioni sarebbe annegato probabilmente a seguito di un malore. Il piccolo, residente a Trinitapoli, si trovava a ...... situato adi, nella zona nord di Bari. Per lui sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118 che ne ha solo constatato il decesso. 'Il bimbo era riverso con il viso ...Un bambino di sei anni è annegato nelle acque antistanti il lido 'Paradiso dei giovani' adi, in provincia di Barletta - Andria - Trani. Il piccolo residente a Trinitapoli (Barletta - Andria - Trani), di origini romene, secondo quanto si apprende da fonti dei ...

Dramma in provincia di Bari Un bambino di sei anni, residente a Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani), in Puglia, ha perso la vita stamattina, mercoledì 5 luglio, nelle acque antistanti il… Leggi ...Tragedia a Margherita di Savoia, a nord di Bari. Un bambino di sei anni residente a Canosa di Puglia è annegato questa mattina nelle acque antistanti il lido "Paradiso ...