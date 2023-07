Margherita di Savoia | bimbo di 6 anni annega durante campo estivo

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Sarebbeto probabilmente a seguito di un malore Un bambino di 6è morto questa mattina nel mare didi, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Secondo le prime informazioni sarebbeto probabilmente a seguito di un malore. Il piccolo, residente a Trinitapoli, si trovava adiper un. Al momento del malore e dell’mento era in acqua. Inutili i soccorsi del 118. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Un bambino di sei anni è morto questa mattina, 5 luglio, dopo essere annegato nelle acque antistanti il lido 'Paradiso dei giovani', adi, in provincia di Bari. Il piccolo, di origini rumene, è nato a Cerignola (Foggia) e avrebbe compiuto 7 anni il prossimo 21 luglio, ma risiedeva con la famiglia a Canosa di Puglia. ...Un bambino di sei anni è morto mentre faceva il bagno in un campo estivo adinel Barese . Inutili i soccorsi: il piccolo residente a Trinitapoli (Barletta - Andria - Trani), è morto nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte del 118. La ...Un bambino di 6 anni è morto questa mattina nel mare didi, in provincia di Barletta - Andria - Trani. Secondo le prime informazioni sarebbe annegato probabilmente a seguito di un malore. Il piccolo, residente a Trinitapoli, si trovava a ...

Margherita di Savoia, bambino di 6 anni annega in mare durante il campo estivo La Gazzetta del Mezzogiorno

"Il soccorso è arrivato in tempo e ha messo in atto tutte le procedure di rianimazione cardio polmonare previste in sinergia con elisoccorso Foggia ma non c'è stato nulla da fare" ...Un bambino di sei anni è morto mentre faceva il bagno in un campo estivo a Margherita di Savoia nel Barese . Inutili i soccorsi: il piccolo ...