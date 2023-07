Maltempo | bomba d' acqua a Milano diventa una grandinata | temporali e paura nella notte | danni nell' hinterland

Sono stati numerosi gli interventi dei vigili di fuoco e degli agenti della Polizia locale a Milano nel corso delle notte quando sul capoluogo lombardo e il suo hinterland si è abbattuto un violento ...Nel 2020 esce, ancora edito da Rizzoli, "Atomica". Del 2022 "L'ingegno e le tenebre", romanzo ... ma sui social rassicura e scherza: "Torno presto, peggio per voi!"in città, annullati ...- e . Cade copiosa la pioggia oggi, 3 luglio, in tutto il trevigiano e le conseguenze a metà mattina si fanno già sentire. Canalette al limite della loro capienza in varie zone (in foto quelle di di ) ...

Maltempo, bomba d'acqua a Giussano: tombini saltati, strade ... IL GIORNO

Sono stati numerosi gli interventi dei vigili di fuoco e degli agenti della Polizia locale a Milano nel corso delle notte quando sul capoluogo lombardo e il suo hinterland si è abbattuto ...Altra nottata di lavoro per i Vigili del Fuoco, attualmente le strade principali sono state ripristinate Paura a Dervio per alcuni mezzi d’opera travolte dalla piena del torrente, ma le opere idraulic ...