Maltempo all' aeroporto Schiphol di Amsterdam | 300 voli cancellati

Aeroporto Schiphol di Amsterdam paralizzato da una tempesta mercoledì mattina: almeno 300 i voli cancellati in uno scalo chiave per il trasporto europeo e intercontinentale. Un'emergenza meteo già ...in riferimento'arrivo'ultima ondata diche dovrebbe essere interrotta da una ondata di caldo africano nel weekend. Ad essere stati colpiti dal- sottolinea la Coldiretti - ...FORLÌ - Venerdì 30 giugno era l'ultimo giorno per le persone evacuate dalla propria abitazione in seguito'emergenzadi richiedere il Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS). A Forlì, presso gli sportelli comunali adibiti alla gestione, presentazione e compilazione delle domande, in un mese ...

Maltempo ad Amsterdam, cancellati 300 voli all'aeroporto di Schiphol Sky Tg24

Amsterdam nella morsa del maltempo, la violenta pioggia e le forti raffiche di vento hanno bloccato partenze e atterraggi: cosa sta succedendo ...Un violento temporale si è abbattuto, attorno alle due notte sulla città di Milano, con piogge violente e grandinate. Una vera e propria ...