Mai saputo Barbara d' Urso | il siluro finale su Mediaset | il retroscena esplosivo

(Di mercoledì 5 luglio 2023)d'non usa giri di parole e va all'attacco a testa bassa. Nel mirino ci sonoe Pier Silvio Berlusconi. In un'intervista a Repubblica la conduttrice spiega quali sono i motivi che hanno portato alla clamorosoa rottura e alla sospensione della sua esperienza da conduttrice a Pomeriggio Cinque. Ma c'è un episodio su tutti che la d'ricorda con amarezza: la chiusura di "Domenica-Live", il conteniore della domenica pomeriggio con cui la conduttrice sfidava "Domenica In" di Mara Venier: "Nel dicembre 2007, vengo portata a pranzo, all'Hotel de Russie di Roma, dall'allora direttore di Videonews Brachino, con Crippa, Delogu, Restelli il suo vice Giudici. Champagne, non capivo per brindare a cosa. Sarei dovuta partire, trasferirmi a Milano senza i miei due figli per inventare un programma in diretta, ...

La feritarisanata dell'abbandono del padre, che riemergerà nel rapporto con Gianni Boncompagni ... in fondo, quello che lei stessa non avevacompiere col padre". Naturalmente, come tutte le ...Nessuno, mentre era in vita, lo ha", ha recentemente raccontato Luciano Regolo su Famiglia Cristiana. Le hit e i programmi rivoluzionari Decine e decine di canzoni di Raffaella Carrà fanno ...Ma una star "Non sonodiventata una star", confessa in quest'intervista per Rolling Stone US ... Se le chiedi di cosa va più fiera, lei però risponde le amicizie che hacostruire nel corso ...