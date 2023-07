Mai così male Bce | bomba sull' Italia | ecco come vogliono rovinarci

(Di mercoledì 5 luglio 2023) «Non si può non considerare il rischio che l'aumento costante dei tassi sia una cura più dannosa della malattia». A poco più di una settimana di distanza, le critiche mosse dalla premier, Giorgia Meloni, all'operato della Banca centrale europea hanno trovato conferma nei dati: alla fine del secondo trimestre, la manifatturana ha registrato il peggiore calo della produzione dal culmine della crisi pandemica nel 2020. Secondo Tariq Kamal Chaudhry, economista di Hamburg Commercial Bank, «la ragione principale della debolezza di questo settore ad alta intensità di capitale è probabilmente il notevole aumento dei costi di finanziamento conseguente all'impennata dei tassi d'interesse della Bce». Con la Germania già in recessione, il rischio che l'intransigente lotta all'inflazione portata avanti da Francoforte metta in difficoltà pure la nostra economia si fa dunque ...

