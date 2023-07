Mafia | è definitiva la condanna a 10 anni per Roberto Spada Nuovo arresto per violazione della sorveglianza

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Diventalaa 10di carcere per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso nei confronti di. I giudiciquinta sezione penaleCassazione hanno confermato laperal capo clan di Ostia.laa 10perè stata confermata anche l’assoluzione per il duplice omicidio di due esponenti di un clan rivale, GiovGalleoni detto ‘Baficchio’ e Francesco Antonini detto ‘Sorcanera’, avvenuto il 22 novembre del 2011 nel centro di Ostia. Con la sentenza di questa sera la Suprema Corte ha annullato con rinvio la ...

La Cassazione ha deciso: Roberto Spada condannato a 10 anni perin viaDiventala condanna a 10 anni per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso nei confronti di Roberto Spada . I giudici della quinta sezione penale ...Di Giovanni, accusato di aver diretto insieme ai fratelli il mandamento di Porta Nuova, è stato condannato in viaa 15 anni e 6 mesi di carcere. In passato è stato anche arrestato nell'...E' stato condannato in viaa 15 anni e 6 mesi di reclusione. In passato era finito in manette anche nell'ambito dei blitz antimafia 'Perseo' e 'Pedro'. Il provvedimento di sequestro, ...

Roberto Spada condannato in via definitiva a 10 anni per mafia Affaritaliani.it

Per Roberto Spada c'è la condanna definitiva a 10 anni di carcere per mafia. La Cassazione conferma per lui la pena inflitta nell'appello bis in riferimento al processo per associazione mafiosa del cl ...Per l’esponente del clan di Ostia è stata confermata anche l’assoluzione per il duplice omicidio di due esponenti di un clan rivale ...