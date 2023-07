Mafia | a Palermo scarcerato il boss Di Giovanni

(Di mercoledì 5 luglio 2023) caption id="attachment 344692" align="alignleft" width="195" Giuseppe Di/captionIl giudice per le indagini preliminari Filippo Serio, preso atto della scadenza dei termini di custodia cautelare, ha ordinato la scarcerazione di Giuseppe Di, che era stato arrestato nel 2019 perché ritenuto ilmafioso di Porta Nuova a. A Diè stato imposto il divieto di espatrio e l'obbligo di vivere in un comune che non sia in Sicilia, Calabria e Campania.Diassisterà a piede libero al processo. Suo fratello Tommaso, proprio oggi, ha subito un sequestro di beni per un milione di euro. In passato era stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare nel marzo del 2019 nell'ambito dell'operazione Atena, con l'accusa di avere diretto, insieme ai fratelli, il ...

... ritenuto il boss mafioso di Porta Nuova a, al quale è stato imposto il divieto di espatrio e l'obbligo di vivere in un comune che non sia in Sicilia, Calabria e Campania. Di Giovanni non può ......non hanno esitato a coinvolgere nella faida persone non direttamente interessate in fatti di, ... asserendo che era stato soppresso per l'allontanamento del figlio da, specificando che ...... avvenuto nel cantiere lungo la tratta Bicocca - Catenanuova dell'Alta velocità- Catania, ... che lancia l'allarme al governo Meloni e a tutte le istituzioni: "Se la" osserva Cutrone - ...

Attentato al cantiere del raddoppio ferroviario Palermo-Catania. L’Ance: “La mafia all’assalto di un’opera st… La Repubblica

Filippa Spatola, già provata per l'uccisione del marito Inzerillo Salvatore, al momento in cui veniva interpellata informalmente per quella presunta del figlio Giuseppe, era colta da evidente malore e ...Si rinnova venerdì 7 luglio alle 21 presso il castello di Formigine l’appuntamento con “Di mafia parliamo anche d’estate”, rassegna organizzata dal Comune, patrocinata da Avviso pubblico, ideata e con ...